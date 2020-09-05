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Aksaray'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Aksaray’da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Sinan C. (57) idaresindeki 34 LY 4958 plakalı otomobil, Aksaray'a 35 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada sürücü ve Leyla C. (28), Büşra D. (27), Fatih D. (16), Talha C. (5), Sinan Sait C. (4) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıların ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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