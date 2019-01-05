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Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün düreksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün düreksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza saat 12:00 sıralarında Aksaray Nevşehir karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. (62) yönetimindeki 23 BH 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeymesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan Veli S. (59) ve Fatma S. (55) yaralandı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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