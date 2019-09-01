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Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı

Aksaray’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Aksaray-Konya karayolunun 70. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden R.S. (50) idaresindeki 68 HN 088 plakalı otomobil, Eğrikuyu kavşağından ana yola çıkan M.G. (31) yönetimindeki 68 LC 600 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücüler ve araçlarda bulunan R.S. (59), İ.S. (51) ve Ş.S. (30) yaralandı. Kaza sonrası yaralılar vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılırken, refüjde yatan yaralıların görüntüleri bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan R.S. ve B.S'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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