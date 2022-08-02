Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolu Esentepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'de Kapadokya gezisi yaptıktan sonra Aksaray'a gelen gurbetçi ailenin bulunduğu Mehmet B. (57) idaresindeki yabancı plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı istikamette seyreden Cihan A. (35) yönetimindeki 61 ADL 037 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobildeki Müzeyyen Ş. (56), Yasemin Ç. (31), Tuğba B. (29), Melike Ç. (8), Oktay Efe B. (4), Mehmet Ayaz B. (3) ve Mina Masal Ç. (3) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.