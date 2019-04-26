Aksaray'da trafik kuralı ihlaline sıkı denetim

Aksaray'da trafik kuralı ihlallerine geçit vermeyen trafik polisleri, özellikle şehir merkezinde hatalı parklara cezai işlem uyguluyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri, trafik kural ihlallerine geçit vermiyor. Özellikle şehir merkezinde hatalı park, yayalara yol vermeme, hız ihlali gibi kural ihlallerine yönelik geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapan polis ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte artan park ihlallerine önce uyarı, daha sonra ise cezai işlem uyguluyor. Hatalı park yapan sürücülere 108 TL ceza kesen polis ekipleri, yayalara yol vermeyen ve hız ihlallerine de ağır cezalar uyguluyor.