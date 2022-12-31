Aksaray'da trafikteki yılbaşı yoğunluğu kontrol altında

Aksaray'da yeni yıla saatler kala alışveriş nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk yaya devriye ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Aksaray'da yeni yıla saatler kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşların kent merkezindeki yoğunluğuna bir de trafik yoğunluğu eklendi. Kentte Bankalar Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta trafik yoğunluğu yaşanıyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentin trafik yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda yaya devriye olarak görev alıyor. Hem trafik yoğunluğunun düzenlenmesi hem de hatalı parkları önlemek isteyen polis ekipleri cadde ve sokaklarda kural ihlallerine izin vermiyor. İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde yılbaşı tedbirlerini aralıksız sürdürürken, Bankalar Caddesi, Ankara Caddesi, Turizm Caddesi, Kalealtı Caddesi ve Gündoğdu Caddesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından denetimler yapılıyor. Ana arterlerde araç trafiğinin yanı sıra yayaların güvenliği için de "Yaya Önceliği" denetimleri sürüyor. Yapılan denetimlerin yeni yılın ilk saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.