Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü kutlandı

Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Aksaray 15 Temmuz Milli İdare Meydanında tören düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı. Programda dereceye giren öğrenciler polis şiirleri okurken, polis tören korteji herkesi gururlandırdı. Başarılı olan polis memurlarına teşekkür plaketlerinin verildiği törende bir konuşma yapan Aksaray Valisi Ali Mantı, “Polis dendiği zaman kamunun menfaatlerini koruyan, hak, hukuk ve adaleti koruyan milletin bağrından çıkmış evlatlarımız bizlerin evlatları anlaşılıyor. Polis görevini yaparken son derece zor şartlar altında çalışıyor. İster İç Anadolu'da, ister Batı'da, ister Doğu'da, görev ifa ederken ciddi sıkıntılarla karşılaşmakta. Bu sıkıntıları bertaraf etmek de başta idareciler ve halk olarak bizim elimizde” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ise, “Vatandaşlarımızın huzuru, bizim mutluluk ve huzurumuzdur. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması, hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesinin temin edilmesi için her şart altında mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile görev yapan emniyet teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümü aziz ve necip büyük Türk Milleti ile kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Aksaray Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkez ve ilçelerimizde özellikle geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi tehdit eden uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılık, organize suçlar, mala ve şahsa karşı asayiş suçlarının aydınlatılması ve olay faillerinin yakalanmasında ekiplerimiz çok büyük başarılar elde ederek suç faillerinin adli makamlara sevkini sağlamışlardır” dedi.

Konuşmaların ardından polis tören korteji çarşı merkezinde sirenler işliğinde geçiş yaptı. Törene, Aksaray Valisi Ali Mantı, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan KaşlıEmniyet Müdürü Ali Karabağ, Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Cumhuriyet Başsavcı İbrahim Cansever, Ağır Ceza Reisi ve Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, daire müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda polis memuru ve vatandaş katıldı.