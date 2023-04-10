Aksaray'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılı kutlandı

Aksaray'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Atatürk anıtına çelenk koyulmasının ardından Aksaray Şehitliği ziyaret edildi. Programda konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin, vatandaşların memnuniyetinin artmasının emniyet teşkilatı için büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Toplumda huzur ve güveni tesis etme, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi hayati görevleri üstlenmiş olayların önlenmesinde, suçların aydınlatılmasında bütün teknolojik imkanları kullanarak suç ve suçluyla mücadelesini kendine amaç edinmiştir. Sizlerin ve değerli halkımızın desteği ile ilimizde icra edilen huzur ve güvenlik ortamını sürdürmek ve vatandaşlarımızın memnuniyetinin artması bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Emniyet teşkilatı olarak her karışı şanlı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda sorumluluğumuzun farkındayız. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, kalanlara ve ailelerine sabır diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan topraklarında seve seve canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" dedi.

Emniyet bahçesindeki törenin ardından Aksaray Şehitliği ziyaret edildi.