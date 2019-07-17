Aksaray'da Türk siyasi hayatında darbeler ve milli egemenlik konferansı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) tarafından ‘Türk Siyasi Hayatında Darbeler ve Milli Egemenlik Konferansı' ve ASÜ tarafından hazırlanan ‘Aksaray'ın Şehitleri' Belgesel Gala Programı düzenlendi.

ASÜ Konferans Salonunda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Tok'un konuşmacı olarak katıldığı programda konuşan Aksaray Valisi Ali Mantı, 3 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişiminde yapılan kötülüklerden ülkesi ve milleti aleyhine başka hain güçlerle yapılan işbirliğinden dolayı kurulan plan ve tuzaklardan ibret alınması gerektiğini söyledi. “Değişik inançlar adı altında kendi kirli emellerine alet etmek isteyen her türlü güce, şer şebekelerine karşı uyanık olmak zorundayız” diyen Vali Ali Mantı, “Bunu hatırlamamız tefekkür etmemiz bir daha böyle belalara duçar olmamak için tedbir almamız lazım” diye konuştu. Vali Mantı konuşmasında, “Tarihten beri ecdadımız bu ülke için çok büyük bedeller ödedi. Bizlerde ödeyeceğiz belki bizden sonraki nesillerimizde ödeyecek. Bu ülke için ezelden ebede kadar canını vermiş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Allah ülkemizi nesillerimizi her türlü harici ve dâhili belalardan korusun” şekline konuştu.

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ise yaptığı konuşmasında ülkesi için şehit olan gazi olan kahramanların ailelerinin yaşadıklarını, duygularını gelecek nesillere aktarılmasının önemini ifade etti. Rektör Şahin, “Bu coğrafya kendi sınırları ile ifade edilecek bir coğrafya değil, biz gövdesi kendi sınırlarının ötesine taşan bir ülkeyiz. 36 farklı ülkede şehitliğimiz var” dedi. Konuşmaların ardından İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Tok'un ‘Türk Siyasi Hayatında Darbeler ve Milli Egemenlik' konulu konuşmasını yaptı. Tok, Türk siyasi tarihinin darbe sicili bakımından çok parlak olmadığını her on yılda bir darbe olduğunu belirtti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin diğer yapılan darbelerden ayıran bir takım özellikleri olduğunu kaydeden Tok, “Bu hain darbede darbeciler namlularının masum insanlara çevirdiler. Kendi insanlarına katletmekten çekinmediler. Halkın seçtiği hükümete Cumhurbaşkanı'na Meclis'e saldırmadan çekinmediler. Yine farklı bir yönü Cumhurbaşkanı liderliğinde halk birleşerek darbeye karşı çıktı. Vatandaşlar meydanlarda devlete sahip çıktı. Sonuç olarak darbe başarısız oldu. Vesayet odakları ile küresel güçlerin darbelerdeki ortaklığını ortaya koymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.