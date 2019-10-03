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Aksaray'da tütün denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda Aksaray’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tütün denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda Aksaray'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tütün denetimleri gerçekleştirildi.


Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tütün denetimleri gerçekleştirildi. Rutin denetimler dışında gerçekleştirilen denetimlerde sağlık müdürlüğü yöneticileri tarafından 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun gereği iş yeri sahiplerine bilgi verildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla üst düzey yöneticilerle tütün denetimi gerçekleştirilerek kapalı alanlara sahip işletmeler ve açılır kapanır sisteminde hizmet veren kafa, lokanta, pastane gibi halkın yoğun bulunduğu eğlence ve sosyal yaşam alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin tüketimine izin verilmemesi gerektiği uyarılarında bulunuldu. İlgili kanun uygulamaları hakkında işletme sahiplerine kış ayları öncesi bilgilendirme yapılarak, kanun uygulamalarındaki eksiklikleri görülen işletmelere kış öncesi eksikliklerin giderilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

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