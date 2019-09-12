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Aksaray'da tütüncülere ‘Duman-7' operasyonu

Aksaray’da tütün ve tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik düzenlenen "Duman-7" adı verilen operasyonda, 395 kilogram kıyılmış tütün 12 bin adet doldurulmuş makaron, 35 adet gümrük kaçağı puro, 75 kilogram paketlenmiş ve açıktan satışa sunulan nargile tütünü ele geçirildi.

Aksaray'da tütün ve tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik düzenlenen "Duman-7" adı verilen operasyonda, 395 kilogram kıyılmış tütün 12 bin adet doldurulmuş makaron, 35 adet gümrük kaçağı puro, 75 kilogram paketlenmiş ve açıktan satışa sunulan nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkez ve Ortaköy, Gülağaç ve Eskil ilçelerinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik "Duman-7" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 395 kilogram kıyılmış tütün 12 bin adet doldurulmuş makaron, 35 adet gümrük kaçağı puro, 75 kilogram paketlenmiş ve açıktan satışa sunulan nargile tütünü ele geçirildi. Olayla alakalı Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda suç unsuru ele geçirilen 14 ayrı iş yeri yetkilisine 4733 SKM suçundan idari işlem, şahıslardan 7 kişiye de işlem yapıldı.

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