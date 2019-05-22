Aksaray'da ücretsiz ben taraması yapıldı

Aksaray'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Ücretsiz Ben Taraması' gerçekleştirildi.

Avrupalı dermatologlar tarafından, deri kanserlerinde korunma ve erken tanının önemini vurgulamak amacıyla oluşturulan 22 ilde 36 merkezde ücretsiz ben taraması yapılıyor.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Doktoru Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, Türkiye'nin 2013 yılından itibaren her yıl mayıs ayı içinde düzenlenen bu projede yer aldığını ve kampanya kapsamında gönüllü dermatologların 20 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında 22 ilde hizmet veren 36 hastanede ücretsiz ben taraması yapılacağını söyledi. Benlerin teşhisi konusunda bilgi aktaran Prof. Dr. Çalıkoğlu, “Biz burada büyüyen, simetrisi bozulmuş, renk bütünlüğü olmayan benlere dikkat edeceğiz. Bazen çok sayıda beni olan insanlar bunu fark edemeyebiliyor. Diğer benlere göre simetrisi bozuk, renginde bozukluk olan, hızlı büyüyen değişik benleri dermatoskopi cihazı ile yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü bu formdaki benler ileride kansere yani melanoma dönüşebilirler. Yani benler arasındaki çirkin ördek yavrusunu arıyoruz” dedi.

Erken teşhisin hayat kurtardığına da işaret eden Çalıkoğlu, bu yıl 22 ilde, 36 merkezde yürütülecek projenin, bundan sonra her yıl Tüm Türkiye'de yürütülmesi için faaliyetlerini sürdüreceklerini de kaydetti.