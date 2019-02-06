Aksaray'da üreticiler hayvan hastalıkları konusunda bilgilendirildi

Aksaray'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü modern hayvancılık işletmelerinin sayısının artırılması için hayvancılık işletmelerine giderek hayvan hastalıkları konusunda uyarılarda bulundu.

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, beraberinde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ertuğrul Tekcan, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim görevlileri Doç. Dr. Tahir Karaşahin ve Doç. Dr. Zeki Aras ile birlikte üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Hayvancılık faaliyetlerini sürdüren işletmelere giden tarım ekibi, hayvancılıkla ilgili yetiştiricilik, bakım, beslenme ve hastalıklar hakkında bilgilendirilmeler yaptı. İl Müdürü Bülent Saklav, “İlimizdeki büyükbaş hayvancılık işletmelerinin, işletme büyüklüklerinin artırılması, bakım ve besleme konuları ile hayvan hastalıkları mücadele kapsamında ziyaretlerimiz devam edecektir. Bu şekilde modern ve kapasitesi yüksek işletmelerin artması İlimiz hayvancığı açısından önem arz etmektedir” dedi.