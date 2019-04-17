Aksaray'da üreticilere hayvan hastalıkları eğitimi verildi

Aksaray'da buzağı ölümlerinin önüne geçmek, hayvan üretimini artırmak ve bilinçli üretim için üreticilere eğitim verildi.

Aksaray'da buzağı ölümlerinin önüne geçmek, hayvan üretimini artırmak ve bilinçli üretim için Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Veteriner Fakültesi tarafından ortaklaşa bir eğitim semineri düzenlendi. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim seminerine çok sayıda hayvan üreticisi katıldı.

Programda bir konuşma yapan Aksaray Valisi Ali Mantı, tarım ve hayvancılık sektörünün önemine değinerek, “İnşallah önemli bir sektör olan hayvancılığımızın daha da gelişmesi için Aksaray'ımız ülkemize örnek olacak. Bu çalışmalardan dolayı herkese teşekkür ederim” dedi.

“Buzağı ishalleri Türkiye'de büyük bir kayıp”

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, buzağı ishalleri nedeniyle Türkiye'de büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, “Üreticilerimize hayvan hastalıkları ile ilgili eğitim semineri veriyoruz. Hayvan hastalıkları arasında en önemlileri de buzağı ishalleri. Buzağı ishallerinde Türkiye'de büyük bir kayıp var. Buzağı ishalleri eğer ki engellenirse ithalata gerek kalmayacak. Buzağıların yaşatılması, ölümünün engellenmesi buradaki asıl amacımız” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, “Buzağı ishalleri ve bunlara bağlı tüm buzağı ölümleri bakanlığımız ve müdürlüğümüz açısından çok önemsenmekte olup bu kapsamda 2018 yılını buzağı ölümlerinin engellenmesi yılı olarak ilan etti. Bu kapsamda da müdürlük olarak 2017-2018 ve 2019 yıllarında 82 adet süt sağırı yetiştiriciliği kursu açarak bu kurslarda buzağı ölümlerinin engellenmesi konusunda eğitim vererek 3 bin 500 üreticiyi belgelendirdik. 2017 yılı içerisinde ilimizde yüzde 25'ler seviyesinde olan buzağı ölümleri, eğitim çalışmaları kapsamında yüzde 7'lere kadar düşürüldü. İnşallah amacımız Avrupa ve Türkiye'de kabul edilen seviye olan yüzde 5'lerin altına çekmektir” diye konuştu.

“Bilmediğimiz çok şeyi öğreniyoruz”

Seminerde eğitim alan hayvan üreticisi Gülüşan Çabuk (47) da, eğitimlerin son derece verimli ve önemli olduğuna vurgu yaparak, “Burada bizim bilmeden yaptığımız hataları, yanlışları görüyoruz. Bilmediğimiz çok şey oluyor. Eğitimini görmedik biz. Biz hayvancılığı anadan babadan görmeyle yapıyoruz. Burada da yaptığımız yanlışları öğreniyoruz. En basit örneği biz sütü biberon ile vermezdik. Şimdi biberon ile veriyoruz ve sütün derecesini 32 derece olması gerektiğini öğreniyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Çamkerten ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Acar tarafından üreticilere eğitim verildi.