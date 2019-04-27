Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray'da düzenlenen operasyonda bin adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin İstanbul'dan Aksaray'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçerek teknik ve fiziksel takip başlatan polis, Şaban Ç. (50) ve O.C.Ç. (15) isimli şüphelilerin otobüs ile Aksaray'a geleceğini tespit etti. Otobüsü Aksaray girişinde takibe alan polis, Tacin Mahallesi Makas kavşağında bulunan bir tesiste operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, Şaban Ç'nin üzerinde bin adet uyuşturucu extacy hap ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bin 500 TL para ele geçirildi.

Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden O.C.Ç. (15) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Şaban Ç. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.