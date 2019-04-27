İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da düzenlenen operasyonda bin adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen operasyonda bin adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin İstanbul'dan Aksaray'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçerek teknik ve fiziksel takip başlatan polis, Şaban Ç. (50) ve O.C.Ç. (15) isimli şüphelilerin otobüs ile Aksaray'a geleceğini tespit etti. Otobüsü Aksaray girişinde takibe alan polis, Tacin Mahallesi Makas kavşağında bulunan bir tesiste operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, Şaban Ç'nin üzerinde bin adet uyuşturucu extacy hap ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bin 500 TL para ele geçirildi.


Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden O.C.Ç. (15) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Şaban Ç. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.