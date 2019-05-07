Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada bin 134 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan bir şahsın uyuşturucu almak için İstanbul'a gittiğini ve Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Ali D. (21) isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 2 gün süren takibin ardından şüpheli Ali D.'nin uyuşturucuyu aldıktan sonra Aksaray'a dönüşe geçtiği bilgisine ulaşan ekipler, Aksaray-Ankara karayolunda operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Ali D. araç içerisinden indirilerek gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada aracın arka koltuk altına gizlenmiş vaziyette bin 134 adet uyuşturucu hap ve 1 adet kurusıkıdan dönme 7.65 mm çaplı silah, bu silaha ait 1 adet susturucu, şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Ali D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.