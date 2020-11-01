İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da üzerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Aksaray'da üzerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheliden biri tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. H.Ç. (25) ve Ö.F.S. (23) teknik ve fiziki takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 143,59 gram eroin maddesi, 3 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.