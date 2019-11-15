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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak nitelendirilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak nitelendirilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 14 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Yeterli delil ve bulguya ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde birçok adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 9 şüpheli alınan ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen Bektaş K. (27), Uğur Can D. (21), Mekan Ç. (26), Burak İ. (22) ve Murat M. (19) uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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