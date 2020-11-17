Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu getirilerek ticaretinin yapılacağı bilgi üzerine 4 şüpheliyi takibe aldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 3 ayrı ikamete eş zamanlı olarak operasyon yapan NSM ekipleri, E.T. (27), A.T. (24), K.A. (28) ve S.Ö. (38) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 11,36 gram eroin maddesi, 92,31 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) 3 adet tabanca ve suçta kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.