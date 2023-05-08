Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın 2 kişiye uyuşturucu satacağı bilgisine ulaştı. Yaptığı çalışmada uyuşturucu alışverişinin yapılacağı yeri tespit eden jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen bölgede pusuya yattı. 5 şüphelinin araziye gelmesinden bir süre sonra operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve arazide yapılan aramada 350 gram sentetik cannabinoid bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda ise 5 gram sentetik cannabinoid bonzai, 1 adet kama bıçağı ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.