Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, uyuşturucu maddeler ele geçirirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, kimliklerini belirlediği 5 şüphelinin peşine düştü. Bir süre teknik ve fiziksel takip yaptıktan sonra yeterli delil ve bulguya ulaşan NSM ekipleri, gece operasyon için düğmeye bastı. Aksaray-Adana Karayolu üzerinde bir kamyonete gerçekleştirilen operasyonda bin 72 adet uyuşturucu extacy hap, 267 gram uyuşturucu skunk maddesi, 1 adet 7.65 çaplı tabanca, şarjör ve 1 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bin 10 TL para ele geçirildi. Operasyonda Murat D. (36), Osman D. (24), Mevlüt K. (38), Ramazan K. (23) ve Meryem G. (20) gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 5 kişi daha sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.