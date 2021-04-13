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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Aksaray’da narkotik polisinin 1 hafta içerisinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da narkotik polisinin 1 hafta içerisinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 hafta içerisinde yaptığı operasyonlarda ‘Torbacı' olarak tabir edilen 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda ev, araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 172,62 gram metamfetamin, 63,88 gram eroin, 1,66 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan A.D. (28), S.Ç. (25), İ.D. (26), yabancı uyruklu Ş.R. (32) ve H.N. (29) emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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