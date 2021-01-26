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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı araştırma ve çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy ve beldelerde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ayrı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 60 gram eroin maddesi, 4 adet uyuşturucu hap, 5 gram toz esrar maddesi, 10 gram kubar esrar maddesi, 18 gram metamfetamin, 1 gram skunk maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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