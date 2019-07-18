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Aksaray'da uyuşturucuya geçit yok

Aksaray’da uyuşturucuya geçit vermeyen Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri 1 ay içerisinde 37 şüpheli hakkında işlem yaparken, 4 uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da uyuşturucuya geçit vermeyen Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri 1 ay içerisinde 37 şüpheli hakkında işlem yaparken, 4 uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü NSM Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentte yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan NSM ekipleri, Haziran ayı içerisinde 26 ayrı narkotik olayına müdahale etti. 26 ayrı olayda 37 şüpheli hakkında işlem yapan NSM ekipleri, operasyonlarda 24,17 gram eroin, 244,68 gram skunk, 7 adet ecstacy hap, 1 kilo 98 gram kubar esrar, 4,63 gram toz esrar, 10 kök kenevir bitkisi, 7 adet sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2 bin 155 TL nakit para ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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