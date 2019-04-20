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Aksaray'da vatandaşlara süt ikramı

Aksaray’da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Berat Kandili münasebetiyle camilerde halka süt ikram edildi.

Aksaray'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Berat Kandili münasebetiyle camilerde halka süt ikram edildi.


Ulu Camide vatandaşların Berat Kandilleri tebrik ederek süt ikramında bulunan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak bir program düzenlediklerini belirterek, “Böyle anlamlı günlerde birlik ve beraberliğimizi de sağlamak adına çok güzel bir program oldu. Tüm vatandaşlarımızın Berat Kandili mübarek olsun” dedi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, "Yetiştiricilerimizin alın teri ve geçim kaynağı olan sütümüzü böyle anlamlı ve özel günde dağıtmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz süt dağıtım etkinliğini bundan sonra da devam ettireceğiz'' ifadelerini kullandı.

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