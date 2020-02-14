Aksaray'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ve son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Aksaray'da, yabani hayvanların bulunduğu ormanlık bölgelere çeşitli yem, sakatat, ekmek ve bitkiler bırakıldı.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı tarafından il genelinde yaban hayvanlarının bulunduğu dağlık ve ormanlık alanlara yem bırakıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kamyonetlerle dağa ve ormanlık alanlara taşıdıkları yeşillik, yem, sakatat ve çeşitli birçok bitkiyi yaklaşık 300 kilometrelik bir alanda belirli aralıklarla bıraktı. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Necati Gökçe ekiplerle birlikte ormanlık ve dağlık arazilerde yemleme çalışması yaptı.

“Doğal dengeyi korumaya çalışıyoruz”

Burada bir açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, yaban hayvanlarının doğanın dengesi için neslinin sürmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın faaliyetleri arasına giren yaban hayatının korunması kapsamında doğaya yem bırakıyoruz. İlimizde Ekecik ve Hasan Dağında yaban hayatını korumaya çalışıyoruz. Burada bıraktığımız yemler içerisinde yonca balyası, marul, buğday, yemek artığı, pazar artıkları ve aynı zamanda sakatatlar bırakıyoruz. Amacımız buradaki yaban hayatında bulunan hayvanların aç kalmaması, bunların da hayatını sürdürmesi. Çünkü doğal denge için bunlar da önemli. Burada bıraktığımız yonca balyaları ve sakatatlar özellikle tilki olsun, kurt olsun, kuşlar olsun, bütün yabani hayvanların buradan gelip aç kalmadan faydalanmasını istiyoruz. Bakanlığımız olarak da bakanımızın önderliğinde yaban hayatını da korumaya çalışıyoruz. Yıllık ortalama Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzle birlikte 7 ton civarında bir yemi doğaya bırakıyoruz. Bütün yaban hayatında bulunan hayvanlarımızı bu şekilde beslemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Ekecik Dağında da yaban koyunlarımız var. Onları da besliyoruz. Hasan Dağında da yaban hayatında bulunan bütün hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Yabani kuşlardan tilki, çakal, kurt gibi hepsini bu bıraktığımız yemlerle birlikte besleyip doğal dengeyi korumaya çalışıyoruz. Çünkü bunların neslinin sürmesi gerekiyor” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak da, "Bugün yaban hayvanlarına yem yiyecek bıraktık. Yonca olsun, buğday olsun, pazar artığı olsun, ciğer olsun, doğada yaşayan yaban hayvanlarının da karnını doyurabilmesi için, yaşaması için buralara yemleme yaptık. Yaban hayvanlarının tarıma da, doğal dengeye de ciddi şekilde katkısı olduğu için onların da yaşaması lazım. Her kış mevsiminde kar yağdıkça böyle dağlara çıkıp hayvanların rahat beslenebileceği yerlere yem bırakıyorlar, biz de oda olarak bu tarz etkinliklere destek veriyoruz” şeklinde konuştu.