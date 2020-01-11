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Aksaray'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor

Aksaray’da kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakılıyor.

Aksaray'da kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakılıyor.


Aksaray'da Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış ayları nedeniyle doğaya tonlarca yem bırakılıyor. 2019-2020 yemleme sezonunda havaların soğumaya başlamasıyla beraber kar yağışının etkili olduğu Ekecik ve Hasan Dağı'nda yemleme çalışmaları da başladı. Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yemleme çalışmalarının zaman zaman devam edeceği bildirildi.

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