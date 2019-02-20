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Aksaray'da yabancı uyruklu hırsızlık şüphelileri yakalandı

Aksaray’da 2 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 kişilik yabancı uyruklu oto hırsızlık çetesi, yapılan operasyonla çökertildi.

Aksaray'da 2 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 kişilik yabancı uyruklu oto hırsızlık çetesi, yapılan operasyonla çökertildi.


Olay, geçtiğimiz günlerde Yeni Sanayi Sitesi 2024 Sokak ve Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı otomobilde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmaların ardından 6 ayrı şüpheliye ulaşan ekipler, şahıslara bir süre teknik ve fiziksel takip gerçekleştirdi. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan ekipler 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan uyruklu olan şüpheliler Arman M. (19), Sadıkullah S. (19), Mehmet K. (19), Muhibullah L. (19), Amin R. (19) ve Pakistan uyruklu Muhammad Asad P. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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