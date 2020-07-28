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Aksaray'da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Aksaray'da hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinden hareket eden Ali B. (48) idaresindeki 68 KD 595 plakalı hayvan yemi yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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