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Aksaray'da yeni yollar açılıyor

Aksaray Belediyesi ruhsatlanarak konut yapılaşması tamamlanan mahallelerde yol açıyor.


Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha önce Hürriyet, Yavuz Sultan Selim ve Hamidiye Kırımlı Mahallerinde yapılaşması tamamlanan bölgelerde imar yollarında çalışma başlatmıştı. Belediye ekipleri Yeni Sanayi Mahallesinde benzer çalışma gerçekleştiriyor. Yeni Sanayi Mahallesinde ruhsatlanarak imara uygun yapılaşması tamamlanan güzergahlarda greyderler ve iş makinaları sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Mahallede imar planında belirlenen yollar açılmaya başlandı. Mahalle sakinleri çalışmaları memnuniyetle karşıladı. Önümüzdeki günlerde açılan yeni imar yollarında, alt yapı çalışmasının yapılacağı ve sıcak asfalt serimi ile ulaşıma açılacağı bildirildi.

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