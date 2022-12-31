Aksaray'da yılbaşı öncesi sıkı denetim

Aksaray'da yeni yıl öncesi kent genelinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri sokak ve caddelerde sıkı denetim yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alarak cadde ve sokaklarda yeni yıl öncesi denetim yapıyor. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere birçok noktada yaya devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri şahısları durdurarak kimlik kontrolünden geçiriyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde denetim yapan ekipler, vatandaşların Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaparken, olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuyor. Çevik Kuvvet ve Asayiş ekiplerince yapılan sorgulamalar POLCEP sistemi üzerinden incelenirken, denetimler başsavcılık tarafından sürekli kontrol ediliyor. Kimliğini ibraz edemeyen vatandaşlar kimlik tespiti için Çevik Kuvvet noktasına götürülüyor. Kimlik tespiti ve GBT'si yapılan vatandaşlar uyarılıyor. Denetimler gece de devam edecek.

Polislerin yaptığı uygulamanın yerinde ve güzel olduğunu, vatandaşa güven verdiğini belirten Hüseyin Efe Elmacı (20), “Aksaray'da yılbaşı öncesi polislerimize ve askerlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah askerimiz var olsun, polisimiz var olsun. Onlar sayesinde güvenliyiz, huzurluyuz” dedi.

Polislere huzur ortamı sağladıkları için teşekkür eden Fuat Çakır (56) da, “Allah razı olsun. Bizim sağlığımız, sıhhatimiz, zarar görmememiz için çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Polislerin sürekli vatandaş için çalıştığını belirten Abdulkadir Kütük (62) de, “Polisler devamlı vatandaş için çalışıyor, teşekkür ederim" ifadelerini kullanırken, Aşır Gevenç (59), “Allah razı olsun polislerimizden, hükümetimizden, çok sıkı tutuyorlar. Vatandaş rahat gezsin diye sıkı önlem aldılar. Yılbaşında rahatız” dedi.