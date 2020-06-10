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Aksaray'da yılın ilk mahsulü arpa ATB'den satıldı

Aksaray’da 2020 yılının ilk mahsulü arpa 12 ton olarak Aksaray Ticaret Borsasına (ATB) getirilerek ilk satışı yapıldı.

Aksaray'da 2020 yılının ilk mahsulü arpa 12 ton olarak Aksaray Ticaret Borsasına (ATB) getirilerek ilk satışı yapıldı.


Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da yılın ilk mahsulü olan arpa merkeze bağlı Altınkaya köyünden 12 ton olarak gelerek ATB'de satışa sunuldu. ATB'de işlem gören yılın ilk mahsulü arpanın kilosu 1 lira 35 kuruştan satılırken, ayrıca ilk hasat mahsulün tamamını bir firma satın aldı. Öte yandan, ATB'ye yılın ilk ürününü getiren üreticiye ATB Başkanı Hamit Özkök tarafından bir adet çeyrek altın hediye edildi.


ATB Başkanı Hamit Özkök, sezonun başladığını ve hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Bu yılın ilk ürünü Altınkaya beldemizden geldi. Üretici kardeşlerimizi kutluyor ve bundan sonraki ürünlerinin de bol, bereketli, hayırlı kazançlı olmasını diliyorum. İnşallah sezonumuz başlamıştır. Ara sezonu bugün itibari ile başladı. Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Yılın ilk mahsulünü getiren üretici Şevket Atuğ (46) ise “Ben de vermiş olduğunuz çeyrek altını sizlerin huzurunda kimsesiz çocuklar yurduna bağışlayacağım” şeklinde konuştu.

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