Aksaray'da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü

Aksaray'da gece saatlerinde başlayan ve kara yollarında etkili olan yoğun sis halen etkisini sürdürürken yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Aksaray'da gece yarısı başlayan ve kısa sürede şehri etkisi altına alan yoğun sis halen devam ederken, özellikle Aksaray - Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana kara yollarında etkili oldu. Şehir merkezinde görüş mesafesi 60 ile 100 metre arasına düşerken, kara yollarında oldukça etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis sabah saatlerine kadar devam ederken sis nedeniyle trafikte de araçlar yer yer seyretmekte güçlük çekti.