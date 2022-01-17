Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimlerde devam ederken gece yarısı etkisini artırdı.

Aksaray'da gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden kar yağışı gece yarısı kentin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı. Aksaray Konya, Adana, Ankara ve Nevşehir Karayollarının bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Birçok araç dörtlülerini yakarak karayolunda seyrederken yüksek kesimlerde bulunan köy ve ilçelerde de kar yağışı etkili oldu. Yerleşim yerlerinde yağan kar kartpostallık görüntülere sahne olurken meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının gece boyunca devam edeceği ön görülüyor.