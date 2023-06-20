Aksaray'da yüksek ses ve modifiyeli araç denetimi

Aksaray'da trafik ekipleri, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren ve modifiyeli araç kullanan sürücülere ceza yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde modifiyeli araç denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri özellikle trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda görev aldı. Yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren ve modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik sıkı bir denetim yapan trafik polisleri cadde ve sokaklarda tüm araçları bir bir durdurarak denetledi. İlk olarak ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücülerin araçları müzik sisteminden egzozuna kadar denetleniyor. Trafik mevzuatına uymayan araçlar hakkında cezai işlem uygulayan trafik polisleri çok sayıda modifiyeli ve yüksek ses dinleyen araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. Sigortası olmayan 2 araç, muayenesi olmayan 1 araç da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şehrin huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.