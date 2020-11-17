Aksaray'da zabıta hem uyardı, hem maske taktı

Aksaray'da korona virüs önlemleri kapsamında semt pazarlarında önlem alan zabıta ekipleri vatandaş ve pazarcıları hem uyarıyor, hem de maskelerini takıyor.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona Virüs (COVİD-19) tedbir ve önlemleri kapsamında geniş güvenlik önlemleri alan Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu semt pazarlarında aralıksız denetimler yapıyor. Zabıta ekipleri semt pazarlarında gezerek hem vatandaşları, hem de pazarcı esnafını uyardı. Maskesi olmayan vatandaş ve pazarcı esnafına maske takan zabıta ekipleri, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da vatandaşlara bilgiler verdi. Esnaf ve vatandaşlar arasında zaman zaman ilginç diyaloglar yaşanırken, ekipler gün boyu semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.