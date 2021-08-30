Aksaray'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Aksaray'da büyük taarruzun 99. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tören halk oyunları gösterisi ve kortej geçidi eşliğinde coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapmasının ardından saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, törende hazır bulunan asker ve polisleri selamladı.

Selamlamanın ardından açıklama yapan Vali Aydoğdu, “Aziz Türk milletinin binlerce yıllık şanlı tarihinde bir birinden kıymetli sayısız zaferler vardır. Ancak bunlardan bazıları milletimizin mukadderatını belirlediği için bir savaştan, bir zaferden daha derin daha ağır anlamlar ifade eder. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı bunlardan birisidir” diye konuştu.

Vali Aydoğdu'nun açıklamalarının ardından Aksaray'ın çeşitli okullarında görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu halk oyunları ekibinin yöresel halk oyunları gösterisi yapıldı. Halk oyunları gösterisi sonrası resmi asker ve polis araçlarının vatandaşı ve protokolü selamladığı kortej geçidi eşliğinde kutlamalar son buldu.