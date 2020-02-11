Aksaray'da zirai don uyarısı yapıldı

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı tarafından zirai don uyarısı yapıldı. Ziraat Odası Bakanı Emin Koçak, son günlerde hava şartlarının oldukça soğuk olduğunu ve 0'ın altında ilerlediğini belirterek, soğukların bu şekilde devam etmesinin tarım açısından ciddi sıkıntılar doğurabileceğini kaydetti. Uzun süredir beklenen kar yağışının geldiğini ve üreticileri de yüzünü güldürdüğünü belirten Başkan Koçak, don olayının devam etmesi halinde ekin ürünlerin ciddi anlamda zarar göreceğine dikkat çekti.