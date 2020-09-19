Aksaray'daki süt analiz laboratuvarı İç Anadolu'ya hizmet veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda süt üreticilerine yönelik tasarlanan ilave çiğ süt desteklemesinde pilot il olarak seçilen Aksaray'da kurulan Süt Analiz Laboratuvarı bölge üreticisine hizmet veriyor.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından ortaklaşa kurulan Süt Analiz Laboratuvarı çiğ süt desteklemesinde pilot il olarak seçilen kentte İç Anadolu bölgesine hizmet veriyor. Tarımsal üretimde Türkiye'de 6. sırada yer alan kentte tarım ve hayvancılık kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği protokoller çerçevesinde hızla gelişerek büyüyor. Günde yaklaşık bin 500 analizin yapılabildiği Süt Analiz Laboratuvarı üreticileri de geliştirme yönünde sektöre ciddi bir eğitim katkısında bulunuyor.

“Çiftçilerimizin daha fazla kazanç elde etmesi bizim açımızdan bir kazanç”

Konuyla ilgili bilgiler veren ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, laboratuvarın İç Anadolu bölgesine hizmet veren bir laboratuvar olduğunu belirterek, “Burası hem Aksaray'daki çiftçilerimize, hem de bu yöredeki, İç Anadolu havzasındaki çiftçilerimize hizmet veren bir laboratuvar. Tarım Bakanlığı onaylı olması hasebiyle bu anlamda civar bölge için tek laboratuvar diyebiliriz. Önemli bir işlevi yerine getiriyor. Burada çok sayıda çiftçimize tetkik yapıyoruz. Buranın kurulumu esnasında üniversite arazi tahsisi, binasını tahsis etme anlamında bir işlev üstlenmiş oldu ama buradaki cihazların alımı ve daha sonraki cihazların bakım, sorunları giderilmesi konusunda da sağ olsunlar başkanlarımız bize destek veriyor. Güzel bir işbirliği örneği, biz aynı gemideyiz. Aksaray Üniversitesi ile Aksaray'daki bütün kurumlar ortaklaşa bir takım iş yapma imkanları her zaman var. Bu konulardan bir tanesi buradan çok sayıda insanın, özellikle çiftçilerimizin daha fazla kazanç elde edebiliyor olması, çiftçilerimizin daha güzel noktalara yönlendirilebiliyor olması bizim açımızdan bir kazanç” dedi.

Günde bin 500 süt numunesi analiz edilebiliyor

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ise “Bu laboratuvar bizim üreticilerimiz için gerçekten çok önemli. Sütteki kalitesini, yağını, proteinini ve kuru maddesini, somatik hücresini, kısacası sütün kaliteli veya kalitesiz olmadığını ölçmek için kurulan bir laboratuvar. Bunun yanında burası bakanlık onaylı olduğu için bölge laboratuvarı olmasını sağlıyor. Bizim buradaki laboratuvarımız üniversite ve damızlık birliğinin ortaklaşa yapmış olduğu laboratuvar. Konya'dan, Nevşehir'den, Kırşehir'den, Kayseri'den, bütün üreticilerden gelen gelip burada analizleri yapılıp, kalite değerleri tespit edilip bakanlığa bildiriliyor. Bu laboratuvar Aksaray'daki bütün üreticilere yettiği gibi bütün civardaki illere de yetmekte. Çünkü saatte 150 numuneyi analiz etmekte, bu demektir ki, 10 saatte bin 500 numune demektir. Yani bir günde bin 500 numuneyi çok rahatlıkla analiz edebilir” şeklinde konuştu.