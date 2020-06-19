Aksaray'daki yem fabrikası ve yonca deposu yanmaya devam ediyor

Aksaray'da yonca deposu ve yem fabrikasında dün gündüz saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında fabrika ve yonca deposu bir gün geçmesine rağmen halen alev alev yanıyor.

Yangın, Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan bir yem fabrikası ve yonca deposunda dün saat 16.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ali U.'ya ait yonca deposundaki yangın henüz tespit edilemeyen bir sebeple başladı. Yangın kısa sürede yonca deposunu sararken, hemen yanında bulunan yem fabrikasına da sıçradı. Fabrika ve depo dünden beri alev alev yanmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri birçok yöntemle yangına müdahale ederken, Aksaray Belediyesi başta olmak üzere bölgede bulunan beldelerden gelen itfaiye ekipleri ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangının söndürülmesi için mücadele veriyor.