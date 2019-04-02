Aksaray'dan güçlü Türkiye'ye güçlü destek

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki desteklerinden dolayı Aksaray halkına teşekkür ederek, “Türkiye ve millet düşmanlarına milli irade şehri Aksaray'dan esaslı bir ders verdik. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'ndan yana kullanılan her bir oy, Cumhur'un karşısında duran kirli ittifaka ve Türkiye düşmanlarına tarihi bir mesaj niteliğidir” dedi.

Türkiye'nin bekası için Cumhur ittifakı'yla gidilen seçim sonucunda Aksaray'da daha güçlü bir Türkiye için rekor destek çıktığını dile getiren Başkan Altınsoy, “AK Parti ile MHP ortaklığıyla gidilen seçimde, Aksaray, 31 Mart'ta tercihini bir kez daha hizmetlerin devamından, Gönül Belediyeciliğinden ve Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Aksaray, Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği veren şehirlerin başında geldi. Milletimizin irfanı, feraseti ve siyaset okuması sayesinde sandıktan yaklaşık yüzde 80 oy oranı ile Aksaray'ın ülke sıralamasında ilk 3'e girdi” diye konuştu.

Altınsoy, “Aksarayımız için birlik ve beraberliğimiz için ‘Tevazu Samimiyet ve Gayret' ile gönül belediyeciliğine giden bu yolda halkın desteğiyle AK Parti kutlu yürüyüşe devam ediyor. Merkez'de Evren Dinçer, Eskil'de Necati Belgemen, Sultanhanı'n da Fahri Solak, Ortaköy'de Ali Rıza Özdemir, Sarıyahşi'de Fatih Ünsal, Gülağaç'ta Faruk Teymen, Güzelyurt'ta Ünal Demircioğlu, Belde Belediyelerimizde ise Gülpınar Mustafa Baymışlıoğlu, Ihlara Ahmet Dinç, Sağlık Mustafa Kepil, Selime Levent Çevik, Taşpınar Metin Dağ, Topakkaya da ise Adem Baylan halkımızın teveccühü ile seçilmişlerdir. Merkez ilçe ile birlikte 7 ilçe, belde belediyelerde ise 6 belediyeyi kazanarak, AK Parti bayrağını ilimizde dalgalandıran Aksaray halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Seçimin kente, ülkeye ve İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Altınsoy, hedefleri doğrultusunda durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Milletvekillerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımıza, belediye başkan adaylarımıza, kadın kolları teşkilatımıza, gençlik kolları teşkilatımıza, sandık başkanlarımıza, mahalle başkanlarımıza ve bu davaya gönül vermiş oyları ve duaları ile destekleyen 7'den 70'e tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Büyük Türkiye yürüyüşümüze liderimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde durmadan, usanmadan, yorulmadan kendimize ufuk çizgisi olarak belirlediğimiz 2023, 2053, 2071'e doğru milletimizle koşmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.