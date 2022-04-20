Aksaray'ın coğrafi işaretli tahinli pidesi yurtdışına gönderiliyor

Aksaray'da Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden Coğrafi İşaret Belgesine sahip tahinli pide, hem yurt içinde hem de yurt dışında da iftar ve sahur sofralarına lezzet katıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında Coğrafi İşaret Belgesi alarak tescillenen Aksaray Tahinlisi, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu. Hamurunda buğday unu, kepekli buğday unu, su, toz şeker, kuru maya, tereyağı kullanılan tahinli, sahurda tüketenlerin tok kalmasını sağlarken, iç harcında tahin ve zeytinyağının kullanılması ise susuzluk hissi oluşturmuyor. Tahinli sade, şekerli ve cevizli olmak üzere üç farklı şekilde üretiliyor. Aksaray Tahinlisi lezzetiyle çevre illere kendisini kısa sürede duyururken, yurt dışında bulunan çok sayıda Aksaraylı gurbetçi dolayısıyla yurtdışında da ciddi bir şekilde tanıtılıyor. Tahinli pide üretimi sabah erken saatlerde başlarken, kimi vatandaşlar erken saatte, kimileri de iftar öncesi tahinlisini alıyor. Bazı vatandaşlar da yurtdışında yaşayan akrabaları için çok sayıda sipariş verip, özel paketlerle yurtdışına gönderiyor. Yurtdışında yaşayan bazı gurbetçiler de fırınları arayıp doğrudan fırınlardan tahinli pide siparişi veriyor.

"Aksaray tahinlisine yurtdışından birçok ülkeden talep geliyor"

Tahinli pide ustası Ali Osman Bozdağ (42), “Coğrafi işaret belgesine sahip olan Aksaray Tahinlisi sadece şehrimizin değil özellikle bölgemizin ve tüm Türkiye'nin lezzetleri arasında yer almaktadır. Aksaray tahinlisine yurtdışından birçok ülkeden talep geliyor. Özellikle yurtdışında yaşayan gurbetçilerimiz hasret gidermek için buradan tahinli siparişi veriyor. Aksaray Tahinlisine yurtdışından birçok ülkeden talep geliyor. Gurbetçilerimizin sayesinde tahinlimiz yurtdışındaki yabancı vatandaşlar tarafından da tüketiliyor. Sabahın erken saatlerinde başladığımız tahinliyi iftar saatine kadar üretmeye devam ediyoruz. Sahurda sıklıkla tüketilen tahinlimiz gün boyunca susuz ve tok hissiyatı veriyor. Bunun sayesinde de vatandaşlarımız tahinliyi daha çok tercih ediyor. Tahinliyi 3 farklı çeşitte üretiyoruz; sade, cevizli, şekerli ve isteyene de şeker ile cevizli karışık yapıyoruz. Genelde sahurda tüketildiği için vatandaşlarımız sadeyi daha çok tercih ediyor” dedi.