Aksaray'ın Ekecik yöresi tarım ve hayvancılığın yeni gözdesi

Tarım heyeti, merkeze bağlı Cerran köyüne giderek burada bölge köy muhtarları ve üreticilerle buluştu. Cerran Köyü Muhtarı Nusret Yar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında Aksaray'ın ve bölgenin tarım ve hayvancılık konuları masaya yatırıldı. Üreticileri bir bir dinleyen tarım heyeti, tarım ve hayvancılık sektörünün Aksaray için son derece önemli bir sektör olduğunu belirterek, üreticilerin daha verimli, daha sağlıklı, daha kazançlı ve daha kaliteli ürün yetiştirebilmeleri için geniş çaplı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, ziraat odasının çiftçiler için var olduğunu belirterek, “Biz makamda oturup zaman harcamıyoruz. Biz her daim, gece gündüz demeden üreticilerimiz ile birlik beraberlik içerisindeyiz. Üreticilerimizin en ufak sıkıntısında bile onların yanında olarak destek ve çözüm üretiyoruz. Allah izin verirse yapılan çalışmalar, yeni yatırım ve yeni projelerimiz ile çok daha iyi noktalara ulaşacağız” dedi.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise, bölgenin küçükbaş hayvancılıkta parlayan bir yıldız olduğunu, küçükbaş yetiştiricilikte Ekecik yöresinin bulunmaz bir bölge olduğunu ve bu amaçla bölgedeki mera alanlarının kesinlikle korunması gerektiğini söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ise tarım bakanlığının üreticilere yönelik yaptığı destekleme ve çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Biz Ziraat Odası ile birlikte üreticilerimize her alanda eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler sonrasında da bakanlığımızın çiftçilere yönelik sunmuş olduğu projelerden çiftçilerimizin yararlanabilmesi için iş birliği yaparak maksimum fayda sağlamalarına çalışıyoruz” diye konuştu.