Aksaray'ın Eskil ilçesinden Tuz Gölü'ne yol açıldı

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan ve birçok turistin uğrak noktası haline gelen Tuz Gölü'ne doğanın şartlarına uygun yol yapıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarını da kapsayan ve Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne Eskil İlçe Belediyesi tarafından yol yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının Özel Çevre Koruma Kanunu kapsamında izin verilen şartlarda stabilize yol yapılan Tuz Gölü artık Eskil ilçesinden de misafirlerini bekliyor. Projenin ilk etabında 11 kilometrelik yol açılırken, özellikle klip, reklam ve düğün çekimleri için yapımcı ve vatandaşların sıkça kullandığı bölgeye kadar açılan yolla birlikte Tuz Gölü'nün saf bir beyazlık olan kısmına ilginin daha fazla olacağı düşünülüyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, “Turizm bir bölgenin en önemli değeridir. Tuz Gölü de bölgemizin turizm olarak değerlendirmeye en uygun alanı olduğu için, buraya gelen misafirlerimizin bölgeye ulaşmasını kolaylaştıracak hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Şimdilik yolumuzun ilk etabı tamamlanmış olup, açılan kısma tüm klip ve reklam çekecek yapımcı ve sanatçılarımızı davet ediyorum. Ayrıca evlenecek gençlerimiz için de çok güzel bir dış çekim alanı olan Tuz Gölü'nün bu bölgesi görülmeye ve gezilmeye değer en nadide bölgelerimizden birisidir” dedi.