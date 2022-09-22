Aksaray'ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde etkili olan dolu yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde dün akşam saatlerinde dolu yağışı etkili olan oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle yollar adeta beyaza büründü. Aksaray'ın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı bazı bölgelerde yerini yağmur yağışına bıraktı. Dolu yağışında her hangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kent merkezinde de yağmur yağışı kısmen etkili oldu.