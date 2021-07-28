Aksaraylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı 2. Komando Taburu 7. Hudut Alay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer (24), Pençe Harekatı'nda Gorasbi Üs Bölgesi'nde görevli iken Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde çıktığı arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit düştü. Hakkari'de yapılan törenin ardından Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na, oradan da karayoluyla Aksaray'a getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, dua ve tekbirlerle babaevine getirilerek helallik alındı. Baba ocağındaki helallikte ailesi güçlükle ayakta dururken, acılı baba Mustafa Güçlüer (45) oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu son kez öperek sarıldı. Şehit Güçlüer için belde meydanında bulunan Hacı Sabri Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Askerlerin omuzunda cami avlusuna getirilen şehidin cenazesini karşılayan halası Nazlı Aksu (43) tabuta kapanarak ağıt yaktı. Şehidin kız kardeşi Neziha Yılmaz (23) da tabuta sarılarak, "Seni 1 buçuk senedir görmüyorum. Ağabey bırakma beni" diyerek feryat etti.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Törene katılan vatandaşlardan alınan helalliğin ardından şehit Güçlüer'in cenazesi askerlerin omzunda belde mezarlığına götürülerek, burada dualar eşliğinde defnedildi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.