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Alıç meyvesi Aksaray'da köylülerin sezonluk geçim kaynağı oldu

Aksaray’da Hasandağı bölgesindeki köylerin yakınlarındaki ormanlık alanlarda yetişen alıç meyvesi, köy halkının sezonluk geçim kaynağı oldu.

Aksaray'da Hasandağı bölgesindeki köylerin yakınlarındaki ormanlık alanlarda yetişen alıç meyvesi, köy halkının sezonluk geçim kaynağı oldu. Alıçları toplayan köylüler, köy meydanlarına ve kentteki semt pazarlarına açtığı tezgahla alıçları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.


Aksaray'da Hasandağı bölgesinde yaşayan köylüler, ormanlık alanda yetişen alıç sezonunu açtı. Ormanlık alanlardan alıçları toplayan köy halkı, köy meydanlarında, kentteki semt pazarlarında tezgah açarak alıç satıp kazanç sağlıyor. Sezonluk geçim kaynağı olan alıç, köylülerin de yüzünü güldürürken, alıcın faydaları da saymakla bitmiyor. Halk dilinde doğal ilaç olarak adlandırılan alıç, vatandaşlardan da yoğun talep görüyor. 50'ye yakın türü bulunan alıcın 5 türü Aksaray'da yetişirken, en çok sarı alıç yetişiyor.

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