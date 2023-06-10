Alıkoyduğu kadını darp eden alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise ecel teri döktürdü

Aksaray'da bir kadını darp edip alıkoymaktan gözaltına alınan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, “Benim biladerim de polis. Ben bir şey yapmadım. Benim suçum yok” diyerek polis memurlarına adeta ecel teri döktürdü.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi Makas Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı merkezine bir kadının darp edilerek zorla araca bindirilmeye çalışıldığı ihbarı Aksaray Emniyetini alarma geçirdi. Kısa sürede belirtilen adrese intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Murat B. (36) isimli şahsı Kadriye A. (26) isimli kadınla araç içerisinde kavga ederken yakaladı. Darp edilen kadın için olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlıkçılar darp edilip alıkoyulduğu iddia edilen kadını Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Murat B.'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan ehliyetsiz alkollü sürücüye 16 bin TL ceza

Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan alkollü sürücünün Genel Bilgi Taramasını (GBT) yapan polis ekipleri alkollü sürücünün ehliyetinin de olmadığını tespit etti. “Kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan gözaltına alınan Murat B. polis aracına bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Polis ekiplerine zorluk çıkaran ve ekiplerce güçlükle zapt edilmeye çalışılan Murat B. ekiplere adeta ecel teri döktürdü. Suçlu olmadığını iddia ederek kendini savunmaya çalışan Murat B. güçlükle acil servise getirildi. Polis aracından indirilen Murat B. polis memurlarına, “Benim biladerde polis, ayıp ediyorsunuz” diyerek kendine ayrıcalık tanınmasını isterken, hem biladerinin polis olduğunu söyleyip hem de polis memurlarına güçlük çıkarması herkesi şaşırttı. 2 çocuğunun olduğunu belirten Murat B., “Eğer o kadını tanıyorsam 2 çocuğum var ölüsünü öpeyim. Ben bir şey yapmadım. Ne yaptım ben? Bırakın beni, ben bir şey yapmadım komiserim. Benim suçum yok diyorum neden inanmıyorsunuz?” dedi. Uzun uğraşlar sonucu sağlık kontrolünden geçirilen Murat B. yine güçlükle bindirildiği polis aracıyla sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şahsın yapılan sağlık kontrolünde 1.70 promil alkollü olduğu tespit edilirken, şahsa ehliyetsiz, alkollü araç kullanmaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 16 bin lira para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.