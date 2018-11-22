Altınsoy: "AK Parti Aksaraylı çiftçilere 1,23 milyar TL tarımsal destek verdi"

Aksaray tarım ve hayvancılığına yapılan yatırımların rekor düzeyde olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti'nin iktidarı boyunca Aksaraylı çiftçilere 1,23 milyar TL tarımsal destek verildiğini söyledi.

2002 yılında Aksaraylı çiftçilere sağlanan tarımsal desteklerin toplamı 28,8 milyon iken, AK Parti iktidarı ile çiftçilere verilen desteğin 164,3 milyona yükseldiğini aktaran Başkan Altınsoy, “Tarım ve Orman Bakanlığımız, tarımsal gelişimi sürekli kılmak adına sağladığı destekler, Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz koordinesinde çiftçilerimize ulaştırılmaktadır. 2002-2017 yılları arasında Türkiye'de tarım sektörü aralıksız şekilde büyüyor. Sektör, AK Parti'mizin verdiği desteklerle büyüyerek, yarım yüzyılın rekorunu kırdı. Yaşanan bu büyümeye paralel olarak tarıma verilen destekte artırıldı” dedi.

Tarımsal üretim değerinin 4 kat büyüdüğüne dikkat çeken Altınsoy, “2002 yılında Aksaray'da, çiftçilere sağlanan desteklerin toplamı 28,8 milyon lira iken, 2017 yılında bu rakam 164,3 milyon liraya yükseldi. Son 15 yılda çiftçilerimize 1,23 milyar lira ‘Destekleme ödemesi' yapıldı. Sağlanan bu desteklemelerle çiftçilerimizin üretimleri teşvik edildi. Çiftçilerimize verilen desteklerle şehrin tarımsal üretim değeri, 471 milyon TL'den yüzde 682'lik artış oranıyla 3,69 milyar TL'ye ulaşmıştır. Allah'ın izniyle çiftçilerimize yönelik yapacağımız destekler artarak devam edecektir” diye konuştu.