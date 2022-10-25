Ambalajıyla birlikte yenilebilir takviye gıda üretiliyor

Dr. Lalehan Akyüz, sporcu beslenmesinde kullanılabilecek bitkisel temelli yeni bir takviye gıda üzerinde çalışıyor. Çalışma çerçevesinde, atık durumdaki alglerden üretilecek olan protein tozu, kırmızı pancar ve biyopolimer kullanılarak üretilecek bir ambalaj içerisine yerleştirilecek. Ürün, bütün halinde su ve süt gibi bir sıvı içinde çözünebilir formda olacak.

Hazırlanan proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, “BİGG-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” çerçevesinde destek almaya hak kazandı. Spor performansının artırılması, kas yaralanmalarının daha hızlı tedavisi ve yorgunluğunun azaltılması gibi nedenlerle sporcuların takviye gıdalarından yararlandıklarını söyleyen Akyüz, bu gıdaların çeşitli form ve içeriklere sahip olduğunu belirtti. Piyasada bitkisel temelli protein tozlarının sınırlı oranda olduğunu ve vegan beslenme alışkanlığının artmasına bağlı olarak talebin sürekli yükseldiğini ifade eden Lalehan Akyüz, “Buradan yola çıkarak yeni bir takviye gıda geliştirmeye başladık. Yüksek oranda protein içeren atık durumdaki algleri kullanarak besleyici özelliği oldukça yüksek bir protein tozu elde etmeyi ve bu ürünü kendi buluşumuz olan yenilebilir bir ambalajın içerisine yerleştirmeyi planlıyoruz. Geliştirdiğimiz ürün protein ve nitrat açısından çok zengin ve bu iki grup besinin sporcu beslenmesinde önemli bir yeri var” dedi.

Kullanım miktarı mobil uygulamayla kontrol edilebilecek

Hazırlayacakları ürünün sıvı içinde çözülebilir bir formda olacağını söyleyen Doç. Dr. Lalehan Akyüz, “Spor yapan bireyler bu takviye gıdaya -hiçbir doz aşımı ve yan etki kaygısı olmadan- porsiyonluk ölçülerde ulaşabilecek, suya veya süte karıştırarak kolaylıkla tüketebilecek. Böylece sporcular en temel ergojenik destekler olan protein tozu ve nitrat kaynağına pratik biçimde ulaşabilecek. Tatlandırıcı ve aroması da tamamen doğal olacak” dedi. Boy, kilo, yaş, ilgilenilen spor dalı ve antrenman sıklığı gibi detayların ürün kullanım miktarının belirlenmesindeki önemli parametreler olduğunu da ifade eden Doç. Dr. Akyüz, “Bu verileri mobil bir uygulamayla kaydedeceğiz ve ürün kullanımının takibi amacıyla akıllı saatlerle entegre bir hale getireceğiz” dedi. Ürünü “Algae-Nut” olarak adlandırdıklarını ve üretiminin her aşamasında atıkları katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmeyi amaçladıklarını ileten ASÜ Öğretim Üyesi Akyüz, projelerinin 11'inci Kalkınma Planı'nda yer alan “Sıfır Atık” faaliyetlerine ve ASÜ'nün Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Programı hedeflerine katkı sağlayacağının da altını çizdi. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, projesi münasebetiyle Lalehan Akyüz ve ekibini tebrik ederek, başarılar diledi.

Proje ekibinde Doç. Dr. Lalehan Akyüz'le birlikte Araştırma Görevlileri Bahar Akyüz Yılmaz ve Behlül Koç Bilican yer alıyor. Çalışma çerçevesinde, BLB İnovatif Gıda ve Biyoteknoloji Ltd. Şti. isimli Teknopark Firmasının kurulum süreçleri de tamamladı.